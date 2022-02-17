Москва, , 18:43 — REGNUM Комик и телеведущий Александр Гудков тайно женился. Об этом 17 февраля сообщает Peopletalk.

Александр Гудков Скриншот видео на YouTube

По словам Гудкова, он зарегистрировал свой брак ещё три года назад. «Женатик. В июле будет три года. Зовут Саша», — поделился комик. Другими подробностями семейной жизни он не поделился.

Ранее Гудков в одном из своих интервью говорил, что готовится к свадьбе. «У меня есть отношения. Я сделаю все для того, чтобы человеку было хорошо, и я защищаю, как мамочка, как кукушка-наседка этого человека», — рассказал он.

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