Москва, 17 февраля 2022, 18:43 — REGNUM Комик и телеведущий Александр Гудков тайно женился. Об этом 17 февраля сообщает Peopletalk.

Александр Гудков
Александр Гудков
Скриншот видео на YouTube

По словам Гудкова, он зарегистрировал свой брак ещё три года назад. «Женатик. В июле будет три года. Зовут Саша», — поделился комик. Другими подробностями семейной жизни он не поделился.

Ранее Гудков в одном из своих интервью говорил, что готовится к свадьбе. «У меня есть отношения. Я сделаю все для того, чтобы человеку было хорошо, и я защищаю, как мамочка, как кукушка-наседка этого человека», — рассказал он.

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