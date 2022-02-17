Москва, 17 февраля, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Около 20% месячной нормы осадков в виде дождя и мокрого снега может выпасть в Москве в предстоящие сутки. Об этом сообщил 17 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег в Москве

«В связи с приближением атмосферного фронта окклюзии североатлантического циклона в ближайший час (с 18:00 до 19:00 часов) Москву накроет дождём, местами, возможно, вперемешку с мокрым снегом», — написал он на своей странице в Instagram.

Специалист отметил, что за предстоящие сутки в столице может выпасть до семи миллиметров осадков, что составляет 20% от месячной нормы.

Тишковец также сообщил, что до утра пятницы, 18 февраля, порывы ветра в Москве будут достигать штормовых значений — до 15−17 метров в секунду. При этом среднесуточная температура воздуха в пятницу по климату будет соответствовать 7 апреля — в течение суток столбики термометров в городе будут показывать +2…+5 градусов, что на 10 градусов выше нормы для февраля.

«Еще недавно внушительные сугробы продолжат стремительно таять, и к выходным, в результате непрерывного влияния тепловой атлантической пушки, высота снежного покрова с нынешних 34 см уменьшится до 28 см при норме 39 см», — добавил Тишковец.