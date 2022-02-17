Челябинск, 17 февраля, 2022, 18:40 — ИА Регнум. В Челябинске неработающий гражданин 1983 года рождения отдан под суд за мошенничество в интернете. Об этом сообщает областной главк МВД.

Суд

По данным полиции, этот гражданин похитил у девятерых человек более 430 тыс. рублей. Он размещал в интернете объявления об изготовлении корпусной мебели, брал авансы, но не исполнял своих обязательств.

Теперь ему грозит до пяти лет колонии. Суда он дожидается на свободе.