Лос-Анджелес, США, , 18:35 — REGNUM Компания HBO завершила съёмки сериала «Дом дракона». Об этом 17 февраля сообщает Deadline.

Игра престолов Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным СМИ, с завершением работы над спин-оффом «Игры престолов» руководство компании начало вести переговоры с производственной командой сериала для определения даты релиза. Как отмечает директор по контенту HBO и HBO Max Кейси Блойс, ранее компания избегала анонса «Дома дракона» из-за пандемии коронавируса и её ограничений. Блойс также сообщил, что в разработке находятся и другие потенциальные спин-оффы шоу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Дом дракона» стал одним из самых ожидаемых сериалов в 2022 году. Джордж Мартин, автор книги «Песнь льда и пламени», которая легла в основу шоу, пообещал, что зрителям понравится экранизация: «Таргариены в надёжных руках… Думаю, что вы не будете разочарованы», — заключил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Джордж Мартин высоко оценил приквел «Игры престолов»