Оттава, 17 февраля, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Канадский рэпер Дрейк (Обри Дрейк Грэм) купил драгоценное кольцо с символикой своего ребёнка. Информацию об этом опубликовало издание HipHopDX 17 февраля.

The Come Up Show Дрейк

Так, на украшении из 14-каратного золота изображено число 11, являющееся упоминаем дня рождения сына канадца. Примечательно, что стоимость подобного кольца составляет $77 тыс., однако музыкант получил его совершенно бесплатно.

Напомним, что в 2021 году состоялась премьера нового альбома Дрейка под названием Certified Lover Boy. Студийный проект включил в себя 21 песню.