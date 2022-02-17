Южноуральск, Челябинская область, 17 февраля, 2022, 18:34 — ИА Регнум. В одном из домов Южноуральска Челябинской области произошёл свзрыв самогонного аппарата. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Flominator Самогонный аппарат

Инцидент произошёл 17 февраля в одной из квартир. Произошла разгерметизация прибора. Пожара не было. При этом в квартире оказались повреждены стёкла и двери.

В результате ЧП пострадал подросток. Его обожгло горячей жидкостью. Мальчика доставили в больницу.