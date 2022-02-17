Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, , 19:53 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников провёл первую рабочую встречу с главой Красносельского района Светланой Ковальской, выигравшей выборы в прошлом году. Об этом сообщает администрация региона.

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В ходе разговора обсуждалось несколько тем. В том числе, речь шла о расчистке дорог от снега и модернизации системы водоснабжения в райцентре. Губернатор предложил главе улучшить содержание трасс и подъездов к социальным объектам, договорившись о привлечении техники местных предприятий.

Актуальным для ювелирного посёлка остаётся проблема качественной питьевой воды. В течение последних лет надзорные органы фиксируют в ней превышения по санитарно-химическим показателям, в том числе бору. Причиной этого является плохая работа очистных сооружений, о чём ранее говорила Ковальская.

Услуги водоснабжения и водоотведения в Красном-на-Волге оказывает ООО «Водоканалсервис». Сетевое хозяйство отдано в концессию, однако механизмов контроля за деятельностью частника на данный момент не выработано. Губернатор отметил, что эта же компания модернизировала систему водоснабжения в городе Галиче. Для решения проблемы властям необходимо разработать программу по замене сетей и водоочистки, и вести по ней инвестора.

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