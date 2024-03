Лос-Анджелес, США, 17 февраля, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Американская экспериментальная рок-группа HEALTH анонсировала свой новый альбом под названием DISCO4: PART II. В качестве первого сингла была представлена совместная работа с метал-группой Lamb of God, информирует The Line Of Best Fit 17 февраля. COLD BLOOD — это первый релиз HEALTH в 2022 году, после октябрьской совместного сингла Dead Flowers с певицей Poppy (Морайа Перейра). Новый сингл сопровождается видео, анимированным Лукашем Русинеком.

DISCO4: PART II является продолжением вышедшего в 2020 году DISCO 4: PART 1, альбом также будет включать прошлогоднюю совместную работу с группой Nine Inch Nails под названием ISN'T EVERYONE».В новом альбоме HEALTH также примут участие такие коллективы, как Backxwash, Ho99o9, EKKSTACY, Perturbator, Maenad Veyl и The Neighborhood. Дата релиза альбома назначена на 8 апреля.