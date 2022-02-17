Калуга, 17 февраля, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Одним из ключевых вопросов заседания сессии Законодательного собрания Калужской области сегодня, 17 февраля, стало присвоение звания «Почетный гражданин Калужской области» Ивану Андрианову.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области В Законодательном собрании Калужской области

«Пионер-герой Иван Федорович Андрианов является уроженцем Боровского района. В годы Великой Отечественной войны, когда враг был под Москвой, — в конце 1941 года — он совершил подвиг — предупредил наступающие части Красной Армии об огневых точках фашистов. Несмотря на обстрел, он через поле дошел до наших солдат, фактически спас их. Его подвиг был широко известен в советское время. О нем было написано на страницах учебников. Орден Красной звезды ему вручил генерал-лейтенант Михаил Ефремов», — рассказал председатель Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев.

Депутаты единогласно высказались в поддержку такого решения. «В ближайшее время мы совместно с губернатором вручим этому заслуженному человеку все положенные регалии», — добавил глава Законодательного собрания области.