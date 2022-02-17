Киев, 17 февраля 2022, 18:27 — REGNUM Прямых переговоров с Донецком и Луганском Киев вести не будет, заявил 17 февраля украинский президент Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина.
Напомним, в настоящее время переговоры между Донбассом и Украиной происходят только на уровне представителей государств в Контактной группе.
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Несмотря на неоднократные предложения со стороны руководства ДНР и ЛНР о проведении встреч на высшем уровне, Киев отказывается.
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