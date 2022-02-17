Киев, , 18:27 — REGNUM Прямых переговоров с Донецком и Луганском Киев вести не будет, заявил 17 февраля украинский президент Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Зеленский «Нет, не пойдём. Это бессмысленно. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время?»

Напомним, в настоящее время переговоры между Донбассом и Украиной происходят только на уровне представителей государств в Контактной группе.

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Несмотря на неоднократные предложения со стороны руководства ДНР и ЛНР о проведении встреч на высшем уровне, Киев отказывается.

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