Лондон, 17 февраля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Руководство лондонского «Челси» планирует продлить контракт с 23-летним атакующим полузащитником сборной Англии Мейсоном Маунтом. Об этом 17 февраля написал итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

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Текущее соглашение Маунта с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского полузащитника в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Маунта семь забитых мячей и шесть результативных передач в 21-м туре Английской Премьер-лиги 2021/22. В составе лондонской команды футболист становился победителем Лиги Чемпионов УЕФА 2020/21 и клубного чемпионата мира.