Приштина, Сербия, 17 февраля, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Дочерняя компания ТНК Shell Shell Kosova 17 февраля опубликовала поздравление по случаю 14-й годовщины провозглашения независимости Косово:

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«Теперь уже 14 лет Косово идет к светлому будущему на своих ногах.

Наше государство важно для нас, потому что оно создает возможность для свободного труда.

Поздравляем Косово!»

Ранее Косово поздравили с днем независимости лидеры США, Турции, Великобритании и Германии.