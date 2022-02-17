Косовское отделение Shell отметило независимость края
Приштина, Сербия, 17 февраля, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Дочерняя компания ТНК Shell Shell Kosova 17 февраля опубликовала поздравление по случаю 14-й годовщины провозглашения независимости Косово:
Shell.co.uk
Shell
«Теперь уже 14 лет Косово идет к светлому будущему на своих ногах.
Наше государство важно для нас, потому что оно создает возможность для свободного труда.
Поздравляем Косово!»
Ранее Косово поздравили с днем независимости лидеры США, Турции, Великобритании и Германии.