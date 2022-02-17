Москва, 17 февраля, 2022, 18:19 — ИА Регнум. TelecomDaily составило список самых популярных онлайн-кинотеатров в России. Рейтинг доступен на сайте агентства с 17 февраля.

Matthew Keys Онлайн-кинотеатры

По данным TelecomDaily, в 2021 году список популярных в России кинотеатров возглавил сервис ivi, второе место занял «Кинопоиск», а третье — Okko. В пятёрку также вошли Netflix и Megogo.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году в ТОП-5 популярных онлайн-кинотеатров вошли те же пять сервисов. Изменилась лишь позиция площадки Netflix — год назад она занимала пятое место, а в 2022 году утвердилась на четвёртой строчке списка.