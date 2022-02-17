Вашингтон, , 18:27 — REGNUM Американский производитель электрокаров Tesla и ее генеральный директор Илон Маск обвинили Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в проведении бесконечных расследований, истинной причиной которых якобы является откровенная критика Маска в отношении правительства, сообщает 17 февраля Reuters.

Илон Маск Emily Shanklin

Tesla отправило письмо с данными обвинениями на имя окружного судьи США Элисон Натан на Манхэттене, которая в 2018 году принимала участие в урегулировании спора между SEC и Маском в связи с постом предпринимателя в Twitetr.

Адвокат бизнесмена обратился к комиссии с просьбой скорректировать свой курс и добавил, что «достаточно, значит достаточно».

Письмо, опубликованное 17 февраля, обострило конфликт Маска с американскими регуляторами, которые тщательно изучают его деятельность в социальных сетях и отношение руководства Tesla с сотрудниками, в том числе обвинения в дискриминации.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Tesla неоднократно нарушала трудовое законодательство США, в том числе при увольнении профсоюзного активиста, и теперь должна потребовать от главного исполнительного директора Илона Маска удалить «угрожающий твит» со своего аккаунта. Такое постановление вынесло Национальное управление по трудовым отношениям США.

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