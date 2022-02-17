Москва, , 18:58 — REGNUM Российская исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) представила клип на популярный трек Lipsi Ha. Премьера видео состоялась на её YouTube-канале 17 февраля.

Инстасамка (Дарья Зотеева) Скриншот с YouTube

В новой видеоработе певица примерила на себя образ богини. Примечательно, что режиссёром клипа выступил Moneyken (Олег Еропкин), являющийся возлюбленным девушки.

Напомним, что 19 ноября 2021 года состоялась премьера нового альбома Инстасамки под названием Moneydealer. Пластинка включила в себя семь композиций.

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