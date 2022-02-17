Санкт-Петербург, 17 февраля, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Исследователи научного центра «RASA-Политех» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого совместно с коллегами из Бельгии занимаются разработкой системы доставки при помощи микрокапсул эффективных функциональных молекул, которые делают целевые иммунные клетки невосприимчивыми к ВИЧ. Об этом рассказал 17 февраля ИА REGNUM директор научного центра «RASA-Политех» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Игорь Радченко.

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Ранее стало известно, что в США удалось вылечить ВИЧ-положительную женщину. Ей пересадили стволовые клетки ее родственника с редкой генетической мутацией, препятствующей размножению вируса. Также ей перелили пуповинную кровь от новорожденного. Как пояснил собеседник агентства, после таких манипуляций у пациентки начала развиваться новая иммунная система. Именно благодаря тому, что был тщательно подобран донор (родственник), её организм практически не отторгает чужой (донорский) иммунитет. Из-за генетической мутации иммунная система донора была невосприимчива к вирусу ВИЧ, поэтому и «новая» иммунная система женщины-пациента стала невосприимчива к нему.

«К сожалению, масштабировать эту практику будет практически невозможно, так как таких людей — генетически невосприимчивых к ВИЧ инфекции — менее 1% от всего населения, поэтому для большинства больных такого донора просто невозможно найти. То есть скажем даже в случае близнецов, чей иммунитет во многом схож, подобное лечение будет возможно, только если у одного из них окажется генетическая мутация, дающее ему иммунитет от ВИЧ, что крайне маловероятно», — пояснил директор научного центра «RASA-Политех».

Отметим, что пересадка стволовых клеток (пересадка костного мозга, а по сути — донорского иммунитета) также используется при борьбе с онкологическими заболеваниями. Сейчас существуют еще один подход для борьбы с ВИЧ — не «заменить» иммунитет на донорский, а «изменить» собственные иммунные клетки пациента, сделать их невосприимчивыми к вирусу.

«На мой взгляд, такой подход существенно более перспективен, так как он будет актуален для всех больных. Исследователи научного центра «RASA-Политех» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого совместно с коллегами из Бельгии занимаются разработкой такой технологии — системы доставки при помощи микрокапсул эффективных функциональных молекул, которые делают целевые иммунные клетки невосприимчивыми к ВИЧ», — пояснил он.

Игорь Радченко отметил, что наука занимается поиском решений множества задач, ведь человеческий организм — это крайне сложная и все еще далеко не до конца изученная система.

«Так что несмотря на то, что подход, реализованный американскими коллегами для данной пациентки, не получится масштабировать для многих пациентов, с точки зрения развития науки, это очень важный результат. Была проделана работа (исследовательская и экспериментальная), которая имеет огромный научный потенциал как для исследователей ВИЧ, так и других заболеваний, например онкологических. Так что в научном смысле полученный результат можно назвать прорывом», — резюмировал специалист.