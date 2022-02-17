Нижний Новгород, 17 февраля, 2022, 18:10 — ИА Регнум. В Нижегородской области планируют увеличить объем финансирования охраны лесов от пожаров — в 2022 году на эти цели намерены потратить 269,2 млн рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожар в лесу

Из областного бюджета на охрану лесов от огня обещают выделить 185,9 млн рублей, а из федеральной казны — 83,3 млн рублей, что на 55,6 млн рублей больше, чем в 2021 году

По словам министра лесного хозяйства Нижегородской области Романа Воробьева, благодаря увеличению финансирования, авиапатрулирование удастся продлить на 10% — с 500 до 550 лётных часов.

«Кроме того, увеличится протяженность маршрутов наземного патрулирования. Также планируется установить еще две камеры видеонаблюдения на территории лесного фонда», — резюмировал чиновник.