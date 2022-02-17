Ливерпуль, Великобритания, , 18:10 — REGNUM Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказался о новичке основной команды Донни ван де Беке, который вторую половину сезона проведет за «ирисок» на правах аренды.

Донни ван де Бек

«Я абсолютно впечатлен физической формой Донни, его остротой игры. Он игрок высочайшего уровня. Он был таким, когда «Манчестер Юнайтед» его подписал. Он показал, что если ты будешь держать себя в руках, всегда найдется выход», — цитирует Лэмпарда журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне, выступая за «красных дьяволов» и «ирисок», Донни ван де Бек принял участие в шестнадцати матчах во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом в ворота «Уотфорда» и получил одну желтую карточку.

Донни ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» 2 сентября 2020 года из амстердамского «Аякса» за 39 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника сборной Нидерландов, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.