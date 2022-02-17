17 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Спустя 11 лет после свержения режима Муаммара Каддафи Ливия в очередной раз столкнулась с угрозой новой гражданской войны. После того как попытка ООН провести в Ливии президентские выборы провалилась, две ведущие политические силы в стране объявили о взаимном непризнании друг друга в качестве правительства и начали стягивать войска к Триполи и ряду других крупнейших городов страны. Кто и с кем в очередной раз готовится воевать в Ливии — в материале REGNUM.

Артемий Шарапов, , 18:38 — REGNUM В среду 16 февраля в Ливии торжественно отпраздновали 11-ю годовщину свержения режима Муаммара Каддафи. Многие европейские лидеры, а также главы арабских государств поздравили ливийский народ с годовщиной завоевания свободы от диктатуры. Эти заявления прозвучали особенно двусмысленно на фоне того, в каком состоянии Ливия встретила годовщину революции.

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывшие командиры боевиков «ливийской оппозиции», которые взяли власть в государстве в свои руки после смерти Каддафи, за 11 лет довели Ливию до по-настоящему бедственного состояния. Все попытки ООН и международных партнёров Ливии по разрешению политического кризиса в стране полностью провалились. Представители ООН, ЕС и ряда стран неоднократно заявляли, что конец войне могут положить всеобщие выборы президента страны. Однако назначенное на 28 декабря 2021 года голосование так и не состоялось из-за действий вооружённых группировок радикальных исламистов. Две стороны внутри ливийского конфликта: парламент страны, заседающий в городе Тобрук, и международно признанное правительство в Триполи взаимно обвинили в срыве выборов друг друга. В четверг, 10 февраля, парламент вынес вотум недоверия премьер-министру Ливии Абдель Хамиду Дабайбе, который не смог обуздать исламистов и провести выборы в срок. На его место был избран бывший министр внутренних дел Ливии Фатхи Башага.

Сразу же после избрания Башага прибыл в Триполи и заявил о готовности приступить к выполнению своих обязанностей. Однако Дабайба заявил, что не признает решения парламента и передаст свои полномочия только новому правительству, избранному на всеобщих выборах. Премьер справедливо заметил, что попытки изменить состав правительства могут привести к «расколу и хаосу» после двух лет относительного перемирия на фронтах гражданской войны в Ливии. Это заявление едва не стоило премьер-министру жизни. В ночь с 10 на 11 февраля кортеж Дабайбы был атакован неизвестными.

Сирт, Ливия European Commission DG ECHO

В общей неразберихе ООН отказалась принять чью-либо сторону, однако представители организации заявили, что считают легитимным правительство Дабайбы. Получив негласную поддержку со стороны международных партнёров, премьер начал стягивать в Триполи войска под предлогом «обеспечения безопасности штаб-квартиры правительства и ключевых объектов в столице».

В воскресенье, 13 февраля, в центре ливийской столицы прошёл смотр сил, прибывших для защиты правительства из Мисураты, Кхомса и Злитана. В числе военной техники, замеченной на улицах Триполи, эксперты опознали бронемашины турецкого производства. Вокруг резиденции премьер-министра появились оборонительные сооружения и блокпосты, усиленные бронетехникой и тяжёлым вооружением. Согласно информации ряда арабоязычных СМИ, на стороне правительства Дабайбы негласно выступило правительство Турции, которое направило в Ливию сирийских наёмников. Другая сторона конфликта — палата представителе (парламент) Ливии — получила дипломатическую поддержку со стороны Египта и Объединённых Арабских Эмиратов.

Фактически в Ливии появилось сразу два правительства, главы которых находятся в столице страны. Примечательно, что «оба премьер-министра» — и Дабайба, и Башага — являются выходцами с запада Ливии и представляют различные группировки боевиков, которые готовы к началу военных действий на улицах крупнейших городов страны.

Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дабайба Government of the Russian Federation Фатхи Башага EcoActu Eco

Одновременно с этим к началу военных действий активно готовятся формирования «Ливийской национальной армии», которые подчиняются парламенту страны. В случае, если в ближайшее время клубок ливийских противоречий не будет распутан, два правительства страны окажутся на грани войны друг с другом, что отбросит процесс национального примирения на несколько лет назад.

Символично, что политический кризис разразился именно в годовщину свержения режима Каддафи, падение которого преподносилось на Западе как «начало новой эпохи в истории Ливии». Спустя 11 лет стало очевидным, что «новая эпоха» — это бесконечная война всех против всех, череда сменяющих друг друга марионеточных правительств, неспособных установить в стране сколько-нибудь долгосрочный мир. И новый этап этого противостояния может начаться в самое ближайшее время.