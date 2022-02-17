Калуга, , 18:08 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Калужской области на своем заседании сегодня, 17 февраля, увеличили размер выплаты, предоставляемой льготным категориям граждан в качестве компенсации их затрат на газификацию.

Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области

«Сегодня мы увеличили размер выплаты. Она составит 50 тысяч рублей. Средние расчеты показывают, что на оборудование для газификации дома нужно чуть более 50 тысяч. В эту стоимость входит плита, котел и радиаторы отопления», — рассказал председатель Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев.

Как напомнили в пресс-службе Законодательного собрания Калужской области, выплата позволит компенсировать расходы на приобретение и установку внутридомового газового оборудования, на услуги по его подключению и проектированию сетей газопотребления в пределах границ земельного участка. Получить ее смогутинвалиды и участники Великой Отечественной войны; их вдовы; инвалиды боевых действий; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывшие узники концлагерей; родители, супруги военнослужащих, сотрудников ряда силовых ведомств, погибших при исполнении служебных обязанностей; многодетные семьи; инвалиды I, II групп; — инвалиды III группы, достигшие возраста 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины). Предоставлять выплату планируется по заявлению граждан. Компенсацию смогут получить те, кто потратил средства на газификацию, начиная с 1 января 2021 года. Газифицируемый дом должен принадлежать заявителю и находиться на территории Калужской области.

«Мы считаем, что эта мера поддержки ускорит темпы догазификации. По расчетам министерства труда и социальной защиты, более 900 человек смогут ее получить в Калужской области», — подытожил Геннадий Новосельцев.