Калуга, 17 февраля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Калужской области на своем заседании сегодня, 17 февраля, увеличили размер выплаты, предоставляемой льготным категориям граждан в качестве компенсации их затрат на газификацию.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев

«Сегодня мы увеличили размер выплаты. Она составит 50 тысяч рублей. Средние расчеты показывают, что на оборудование для газификации дома нужно чуть более 50 тысяч. В эту стоимость входит плита, котел и радиаторы отопления», — рассказал председатель Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев.

Как напомнили в пресс-службе Законодательного собрания Калужской области, выплата позволит компенсировать расходы на приобретение и установку внутридомового газового оборудования, на услуги по его подключению и проектированию сетей газопотребления в пределах границ земельного участка. Получить ее смогутинвалиды и участники Великой Отечественной войны; их вдовы; инвалиды боевых действий; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывшие узники концлагерей; родители, супруги военнослужащих, сотрудников ряда силовых ведомств, погибших при исполнении служебных обязанностей; многодетные семьи; инвалиды I, II групп; — инвалиды III группы, достигшие возраста 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины). Предоставлять выплату планируется по заявлению граждан. Компенсацию смогут получить те, кто потратил средства на газификацию, начиная с 1 января 2021 года. Газифицируемый дом должен принадлежать заявителю и находиться на территории Калужской области.

«Мы считаем, что эта мера поддержки ускорит темпы догазификации. По расчетам министерства труда и социальной защиты, более 900 человек смогут ее получить в Калужской области», — подытожил Геннадий Новосельцев.