Пенза, , 18:39 — REGNUM В Пензенской области с 17 по 24 февраля из-за снегопадов для органов управления и системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Олегом Мельниченко.

Здание правительства Пензенской области Pnzreg.ru

В документе говорится, что основанием введения режима повышенной готовности считается опасное метеорологическое явление — сильный снег (снегопад).

Жителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области с 9 по 14 февраля уже действовал режим повышенной готовности по причине сильного снегопада.

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