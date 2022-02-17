В Пензенской области из-за непогоды вновь ввели режим повышенной готовности
Пенза, 17 февраля, 2022, 18:39 — ИА Регнум. В Пензенской области с 17 по 24 февраля из-за снегопадов для органов управления и системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Олегом Мельниченко.
В документе говорится, что основанием введения режима повышенной готовности считается опасное метеорологическое явление — сильный снег (снегопад).
Жителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте.
ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области с 9 по 14 февраля уже действовал режим повышенной готовности по причине сильного снегопада.
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