Красногорск, 17 февраля, 2022, 18:05 — ИА Регнум. На территории Подмосковья началась подготовка к проведению весенних полевых работ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Светлана Шаповалова И опять — уборка яровых в агрохолдинге «Гудвилл» в Советском районе Алтайского края

В 2022 году сев яровых культур планируется произвести на площади 234,9 тыс. га. Эта цифра на 15,4 тыс. га. больше, чем в 2021 году.

«С учетом климатических условий к яровому севу приступят в первую декаду апреля. Работники полностью обеспечены семенами зерновых, зернобобовых, овощных культур и картофеля», — сказано в сообщении.