Брюссель, 17 февраля 2022, 18:03 — REGNUM Европейский союз в 2021 году закупил у США сжиженного природного газа в рекордном объёме более 22 млрд кубометров на общую сумму около 12 млрд евро. Такие данные обнародовала 17 февраля Еврокомиссия.

Терминала сжижения газа Sabine Pass. Луизиана. США
Терминала сжижения газа Sabine Pass. Луизиана. США

Сообщается также, что в январе 2022 года Евросоюз закупил у Соединённых Штатов сжиженного газа на 4,1 млрд евро, что также стало рекордным месячным показателем.

В Еврокомиссии отмечают, что природный газ в настоящее время обеспечивает 23% всей энергии в ЕС, при этом в Брюсселе стремятся к тому, чтобы США стали его основным поставщиком в объединение.