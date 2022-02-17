Брюссель, 17 февраля, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Европейский союз в 2021 году закупил у США сжиженного природного газа в рекордном объёме более 22 млрд кубометров на общую сумму около 12 млрд евро. Такие данные обнародовала 17 февраля Еврокомиссия.

Терминала сжижения газа Sabine Pass. Луизиана. США

Сообщается также, что в январе 2022 года Евросоюз закупил у Соединённых Штатов сжиженного газа на 4,1 млрд евро, что также стало рекордным месячным показателем.

В Еврокомиссии отмечают, что природный газ в настоящее время обеспечивает 23% всей энергии в ЕС, при этом в Брюсселе стремятся к тому, чтобы США стали его основным поставщиком в объединение.