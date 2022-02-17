Москва, 17 февраля 2022, 18:57 — REGNUM Российский блогер Даня Милохин поведал о состоянии здоровья после недавней аварии. Информацию об этом передаёт издание StarHit 17 февраля.
Несмотря на диагностированное сотрясение мозга, блогер заявил, что чувствует себя хорошо. В настоящее время молодой человек вернулся в DreamTeam House, где восстанавливается от полученной травмы.
Ранее Даня Милохин попал в ДТП рядом с одним из московских торговых центров. В блогера врезался велосипедист, вследствие чего он ненадолго потерял сознание.
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