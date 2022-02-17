Москва, 17 февраля, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Российский блогер Даня Милохин поведал о состоянии здоровья после недавней аварии. Информацию об этом передаёт издание StarHit 17 февраля.

Скриншот с YouTube Даня Милохин

Несмотря на диагностированное сотрясение мозга, блогер заявил, что чувствует себя хорошо. В настоящее время молодой человек вернулся в DreamTeam House, где восстанавливается от полученной травмы.

Ранее Даня Милохин попал в ДТП рядом с одним из московских торговых центров. В блогера врезался велосипедист, вследствие чего он ненадолго потерял сознание.