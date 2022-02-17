Степанакерт, , 18:01 — REGNUM Русская община Нагорного Карабаха приступила к выдаче цифровых и бумажных учетных удостоверений членам организации определенных категорий. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает телеграм-канал «Армянская вендетта».

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что цифровые и бумажные учетные удостоверения в первую очередь выдаются тем членам Русской общины НКР, кто родился на территории России до 6 февраля 1992 года, а также тем, у кого хотя бы один из родителей на момент их рождения был гражданином СССР и постоянно проживал в России.

Уточняется, что в мае 2022 года Русская община Нагорного Карабаха проведет социально-культурное мероприятие «Славянский Сбор», в ходе которого будет роздана основная часть учетных удостоверений представителям славянских семей, проживающих в Нагорном Карабахе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Русская община Нагорного Карабаха основана в 1999 году, в настоящее время её численность более 1500 человек. В это число входят русские (большинство), белорусы, украинцы, а также карабахцы, у которых один из родителей является представителем вышеуказанных народов. Многолетним главой Общины является Галина Михайловна Сомова.