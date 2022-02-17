Вашингтон, , 18:09 — REGNUM Результаты тестирования подтвердили наличие высоколетальной формы птичьего гриппа на коммерческой ферме индеек в американском штате Кентукки, что указывает на еще одну вспышку инфекции в птицеводческом секторе США, сообщает 17 февраля Reuters.

Индейка Dimus

Власти Кентукки указали, что есть все основания полагать, что в округе Вебстер произошла вспышка заболевания. Высокопатогенный птичий грипп также зарегистрирован среди индеек в Индиане и на коммерческой ферме кур в Кентукки.

Как сообщало ИА REGNUM, в США ужесточают меры безопасности на птичьих фермах на фоне предупреждений экспертов о том, что поголовья могут стать очагом крайне опасной формы птичьего грипп.

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