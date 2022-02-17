Тюмень, , 18:00 — REGNUM В Тюмени снесут пятиэтажных дом, на жизнь в котором дети жаловались президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

Фасад дома на ул. Карла Маркса, 121 Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Пятиэтажка по улице Карла Маркса, 121 была построена в 1970 году. С 2017 года и до вчерашнего дня она была признана аварийной и подлежащей реконструкции.

«Вчера во время беседы с жителями дома, которые пришли на заседание межведомственной комиссии, им были представлены результаты обследования и сведения о состоянии конструктивных элементов дома. Квалифицированные специалисты оценили состояние фундамента, плит перекрытия, крыши и стен. Они пришли к выводу, что конструктивные элементы находятся в аварийном и ограниченно трудоспособном состоянии», — сообщил директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев.

Комиссия приняла решение о сносе дома. Теперь после проведения необходимых юридических процедур он будет внесён в программу по расселению. Тем временем за его содержанием и безопасной эксплуатацией продолжит следить управляющая компания «Легион».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России с середины января 2022 года проводил проверку по факту опубликованного детьми, проживающими в доме по ул. Карла Маркса, 121, видеообращения к президенту России Владимиру Путину о невыносимой жизни в аварийном доме.

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