Приштина, Сербия, 17 февраля, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Посол США в Косово Джеффри Ховеньер 17 февраля поздравил Косово с 14-й годовщиной провозглашения независимости. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Tr.usembassy.gov Джефф Ховеньер

Дипломат опубликовал видео-обращение со следующим текстом:

«Сегодня Косово празднует 14-ю годовщину — 15 лет в качестве суверенного государства и надежного партнера США. Достижения Косово за последние 14 лет не менее исключительны. Соединенные Штаты горды называть Косово партнером и нашим другом.

Джеффри Ховеньер Теперь, когда мы вместе празднуем этот важный день, я вам обещаю: непоколебимое партнерство между нашими странами — между Косово и США — будет только усиливаться в последующие годы. Как мы это сделаем? Вместе».

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Сербию признать Косово в день сербской государственности.