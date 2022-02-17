Выборг, Ленинградская область, , 18:03 — REGNUM В Выборге не выдержал обильного снега и сильного шторма деревянный ангар с экспозицией Военного музея Карельского перешейка, здание рухнуло. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе музея.

В Выборге рухнул ангар Военного музея Карельского перешейка

Vk.com/muzei_peresheika

Как отметили в учреждении культуры, деревянный ангар, который был построен в 1954 году и простоял 68 лет, использовался под выставку «Выборг в кино», объектом культурного наследия он не являлся. 14 февраля, когда на территории Ленинградской области бушевала непогода, музей и сам ангар были закрыты для посещения, благодаря чему из-за обрушения никто не пострадал, а здание было тут же обесточено.

«Если у кого-то есть знакомая киностудия, которой срочно нужно снять военный фильм — пожалуйста, дайте им знать. У нас готовые декорации, — с юмором отнеслись к произошедшему в пресс-службе музея. — Снимать можно бесплатно, просьба после съёмок помочь с вывозом декораций».

Вместе с тем в музее отметили, что теперь появилась возможность исследовать подвал ангара, который представляет собой часть сгоревшей в 1941 году казармы XVIII века.

«Собственник — Министерство обороны — о происшествии извещено. Макет танка Pz IV с фильма «28 панфиловцев» похоже придётся склеивать заново. Ждите приглашений на очень много субботников. Продолжаем работать, несмотря ни на что», — подытожили в музее.

Отметим, военный музей Карельского перешейка — это негосударственный музей открыт 26 июля 2013 года военным историком Баиром Иринчеевым на его собственные средства. С 2016 года музей располагается на территории Военного городка № 205 МО РФ в городе Выборг. Здесь представлены более 2 тыс. экспонатов из частных коллекций и находок поисковиков объединения «Северо-Запад».