Киев, 17 февраля, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Большую важность для решения проблем Украины имела бы встреча с российским президентом Владимир Путин, заявил 17 февраля украинский лидер Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Зеленский «Встреча с Путиным точно разблокирует отношения между Украиной и Россией, потому что президентам на этой встрече нужно найти выход».

Он добавил, что встреча прояснила бы, какие задачи ставят стороны переговоров.