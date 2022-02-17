Санкт-Петербург, 17 февраля, 2022, 17:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге вводят «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Опасность

Такой режим опасности будет действовать в городе с 6:00 до 19:00 в пятницу, 18 февраля. В Гидрометцентре России прогнозируют Петербургу сильный ветер, порывы которого достигнут местами 20 м/с.

Отметим, «жёлтый» уровень опасности — это вторая позиция в градации рисков, которая означает потенциально опасную погоду. В связи с этим Смольный предупреждает о рисках возникновения ДТП на дорогах и просит водителей быть внимательными и осторожными. Если возможно, в правительстве рекомендую отказаться от поездок на личном авто. Также следует быть осторожными и пешеходам.

Напомним, из-за сильного ветра в акватории Петербурга ожидается подъём воды. Во избежание наводнения в городе закроют дамбу вечером 17 февраля.