Братислава, 17 февраля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Словацкие водители-дальнобойщики заявили о начале блокады погранпереходов на границе с Польшей и Венгрией. Ранее они заблокировали движение на пограничном переходе Бржецлав-Куты на границе с Чехией.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дальнобойщики

Перевозчики требуют снижения дорожных сборов и акцизов на топливо. «В основном нас беспокоят дорожные сборы, мы платим 19 центов и хотели бы снизить их до 12 центов на полгода, чтобы помочь перевозчикам. Мы также хотим вернуть акцизный сбор в размере 1000 литров 38 евро и снизить дорожный налог», — заявил председатель Союза автомобильных перевозчиков Словакии Станислав Скала.

Акция водителей началась с блокирования въезда в столицу республики Братиславу. Позже, к концу дня вторника, 15 февраля был заблокирован погранпереход на границе с Чехией.

Как заявляли организаторы акции, если правительство Словакии не пойдёт на переговоры с ними, в среду начнётся блокада погранпереходов с Венгрией и Польшей. «Это переходы в Ораве, откуда идет транзит на всю Польшу, а также Комарно и Шаги», — передаёт слова Станислава Скалы чешское издание 420on.cz.

«Блокировка будет применяться только к грузовым транспортным средствам. Легковые автомобили смогут проехать без особых затруднений», — сообщили организаторы акции протеста «Польскому радио».