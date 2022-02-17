Вашингтон, , 18:57 — REGNUM Ганский исполнитель KiDi (Деннис Нана Двамена) выпустил видеоклип Touch It, снятый при участии американского рэпера Tyga (Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон). Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Lynx Entertaiment вечером 16 февраля.

KiDi Скриншот YouTube

В клипе музыканты проводят время в компании привлекательных девушек, перемещаясь между различными локациями. Режиссёром работы выступил клипмейкер REX.

Напомним, что KiDi начал музыкальную карьеру в 2016 году. В 2021 году состоялась премьера нового альбома артиста под названием The Golden Boy.

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