Вашингтон, 17 февраля, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Ганский исполнитель KiDi (Деннис Нана Двамена) выпустил видеоклип Touch It, снятый при участии американского рэпера Tyga (Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон). Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Lynx Entertaiment вечером 16 февраля.

Скриншот YouTube KiDi

В клипе музыканты проводят время в компании привлекательных девушек, перемещаясь между различными локациями. Режиссёром работы выступил клипмейкер REX.

Напомним, что KiDi начал музыкальную карьеру в 2016 году. В 2021 году состоялась премьера нового альбома артиста под названием The Golden Boy.