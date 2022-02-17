Вашингтон, , 18:07 — REGNUM Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) начала официальное расследование в отношении 416 тысяч автомобилей компании Tesla, водители которых пожаловались на неожиданную работу тормозов, управляемых системой автопилота, сообщает 17 февраля Reuters.

Tesla. Model Y Engadget.com

Для начала эксперты осмотрят работу автомобилей Tesla Model 3 и Model Y, выпущенных в 2021—2022 годах в США.

Компания получила 354 жалобы на работу тормозов за последние девять месяцев.

Отметим, что данные модели Tesla оснащены усовершенствованной системой помощи водителю, которую Tesla называет автопилотом. Система позволяет автоматически тормозить и подруливать в пределах своей полосы движения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский регулятор безопасности начал расследование по делу о солнечных панелях Tesla после того, как бывший сотрудник компании рассказал, что Tesla не проинформировала общество о рисках возгорания данных панелей.

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