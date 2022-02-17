Париж, , 17:50 — REGNUM Власти Франции намерены уговорить 23-летнего нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе продлить контракт с парижским клубом.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе Sandro Halank

Как сообщает издание El Mundo, президент Франции Эммануэль Макрон и экс-президент государства Николя Саркози попросили Мбаппе подписать новую сделку с «ПСЖ».

Текущее соглашение Мбаппе с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» готов предложить Мбаппе контракт с зарплатой в 50 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 22-х турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 1 июля 2018 года после перехода из «Монако» за 145 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Франции, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 160 миллионов евро.