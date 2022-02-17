Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM Отмена выплат пособий для людей, которые, по мнению службы занятости, не стремятся искать работу, увеличит количество граждан, находящихся за чертой бедности. Об этом заявила доцент кафедры гражданского и трудового права, кандидат исторических наук, доцент кафедры правоведения юридического факультета СЗИУ РАНХиГС Марина Макаревич.

Трудоустройство ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России могут ужесточить правила получения пособия по безработице. Изменить порядок выплат предлагает Министерство труда и социальной защиты РФ. Так, предлагается сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с безработными. Такой план будет составляться при постановке на учёт в качестве безработного, его мероприятия станут обязательными, а если гражданин не будет выполнять предписания, то может потерять право на пособие.

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По словам собеседника агентства, в нынешней ситуации, вызванной пандемией коронавируса и ростом цен на потребительские товары, продукты питания, такая мера представляется нецелесообразной.

«Она может привести к усилению социальной напряженности в обществе и увеличить количество граждан, находящихся за чертой бедности», — отметила Макаревич.

Эксперт пояснила, что с одной стороны очень хорошо, что Минтруд хочет активизировать граждан, официально являющихся безработными, для поиска работы.

«Даже если мы возьмем пример с других государств, например с Финляндии, где проводился эксперимент по поводу базового гарантированного дохода. Это, конечно, не является пособием по безработице, но тем не менее. Он не сказался на снижении активности населения в поиске работы, а наоборот, стимулировал к ее поиску. Здесь — сама сложность ситуации. Конечно, Минтруду нужно предпринимать какие-то меры, шаги по эффективности работы платформы по поиску работы в России, продумать формы поиска подходящей работы для безработных. Ужесточить, официально, основания для выплат пособий по безработице», — предположила Марина Макаревич.

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