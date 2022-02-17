Москва, , 17:46 — REGNUM Законопроект, направленный на совершенствования деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды, внесли в Госдуму депутаты «Единой России» во главе с Дмитрием Кобылкиным, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Закрепляется право общественного инспектора по охране окружающей среды присутствовать при открытом рассмотрении должностными лицами дел об административных правонарушениях. Также общественные инспекторы по охране окружающей среды наделяются правом обжаловать в органы прокуратуры и (или) в судебном порядке решения, принятые органами государственного надзора по итогам рассмотрения представленных общественным инспектором по охране окружающей среды материалов.

Кроме того, инициативой устанавливаются требований к гражданам, изъявившим желание оказывать содействие органам государственного надзора в качестве общественных инспекторов по охране окружающей среды.

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