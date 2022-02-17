Москва, 17 февраля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствования деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды, внесли в Госдуму депутаты «Единой России» во главе с Дмитрием Кобылкиным, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Закрепляется право общественного инспектора по охране окружающей среды присутствовать при открытом рассмотрении должностными лицами дел об административных правонарушениях. Также общественные инспекторы по охране окружающей среды наделяются правом обжаловать в органы прокуратуры и (или) в судебном порядке решения, принятые органами государственного надзора по итогам рассмотрения представленных общественным инспектором по охране окружающей среды материалов.

Кроме того, инициативой устанавливаются требований к гражданам, изъявившим желание оказывать содействие органам государственного надзора в качестве общественных инспекторов по охране окружающей среды.

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