Законопроект о правах общественных экоинспекторов внесен в Госдуму
Москва, 17 февраля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствования деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды, внесли в Госдуму депутаты «Единой России» во главе с Дмитрием Кобылкиным, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.
Закрепляется право общественного инспектора по охране окружающей среды присутствовать при открытом рассмотрении должностными лицами дел об административных правонарушениях. Также общественные инспекторы по охране окружающей среды наделяются правом обжаловать в органы прокуратуры и (или) в судебном порядке решения, принятые органами государственного надзора по итогам рассмотрения представленных общественным инспектором по охране окружающей среды материалов.
Кроме того, инициативой устанавливаются требований к гражданам, изъявившим желание оказывать содействие органам государственного надзора в качестве общественных инспекторов по охране окружающей среды.
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