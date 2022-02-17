Ижевск, 17 февраля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Бречалов вновь избран секретарём регионального отделения «Единой России». Голосование проводилось в ходе 34-й конференции удмуртского отделения партии.

Пресс-служба правительства Удмуртии Глава Удмуртии Александр Бречалов

Процедура избрания прошла в форме тайного голосования.

Кандидатуру Бречалова поддержали 132 делегата конференции, за кандидатуру зампредседателя Госсовета республики Александра Прозорова проголосовали пять человек, три бюллетеня были признаны недействительными.

ИА REGNUM напоминает, Бречалов впервые возглавил региональное отделение партии в июле 2020 года, его кандидатуру на рассмотрение партийной конференции выдвинул председатель партии Дмитрий Медведев. Причем в период выдвижения на пост главы Удмуртии Бречалов не состоял в партии, но выдвигался от «Единой России» и занял пост главы республики по итогам выборов в сентябре 2017 года. В декабре 2018 года он вступил в партию, получив партбилет из рук Медведева. В сентябре 2022 году срок полномочий Бречалова на посту главы Удмуртии истекает.

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