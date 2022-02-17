Вашингтон, , 17:47 — REGNUM Новая социальная сеть, созданная экс-президентом США Дональдом Трампом, начала работать в тестовом режиме, сообщает 17 февраля Reuters.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Было проведено порядка 500 бета-тестов соцсети Truth Social, сообщили агентству два источника.

Однако пока работа приложения окутана тайной, некоторые представители технологических и медийных компаний относятся к нему скептически. Остается неясным, сможет ли приложение, как и заявляло, предоставить пользователям свободу самовыражения и одновременно соблюдать правила Apple и Google.

Напомним, что компания Трамп TMTG поклялась предоставить платформу для свободного общения по таким спорным для США темам, как вакцинация от коронавируса или президентские выборы 2020 года, которые попали под цензуру мейнстримных социальных сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2021 года Facebook, Twitter и ряд других крупных социальных сетей заблокировали учётные записи Трампа на фоне протестов после президентских выборов в США. В июне 2021 года администрация Facebook продлила блокировку аккаунтов бывшего президента до 2023 года.

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