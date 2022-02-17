Москва, 17 февраля, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Молдавия отгораживается от Приднестровья и успешно выхолащивает переговорный процесс. Об этом 17 февраля ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М.В. Ломоносова Наталья Харитонова.

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«Молдавская сторона по-прежнему отгораживается от контактов с приднестровской стороной, фактически реализуя подход, в рамках которого Кишинев не признает Тирасполь стороной конфликта, а значит и стороной в переговорах», — заявила эксперт.

Гипотетически выход из формата «5+2» возможен, считает Харитонова, однако ключевым вопросом будет являться вопрос — зачем?

«Молдавия и так успешно выхолащивает переговорный процесс, можно сказать, что он давно идет в имитационном режиме. Полагаю, если ситуация в регионе радикально не изменится, Кишиневу удобнее использовать эту площадку для трансляции и популяризации своей позиции по разрешению приднестровского конфликта» — заключила политолог.

Напомним, что переговорный процесс по Приднестровскому урегулированию зашел в тупик. Также Молдавия не признаёт долг за газ, потреблённый населением и предприятиями Приднестровья.