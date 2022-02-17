Москва, 17 февраля, 2022, 17:40 — ИА Регнум. В Госдуме уже ведется работа над понятийным аппаратом законодательства о майнинге и криптовалюте. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, об этом сообщил глава рабочей группы по вопросу законодательного регулирования криптовалют, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия») по итогам заседания группы.

Duma.gov.ru Алексей Гордеев

По поручению президента РФ Центробанк и Минфин должны выработать консолидированное мнение по вопросу обращения с криптовалютами. Позиция должна быть определена с учетом проведенного анализа мирового опыта регулирования рынка виртуальных активов, отметил Гордеев. Одна из первых задач, которую нужно решить для формирования предложений в законодательство — понятийный аппарат, подчеркнул парламентарий.

«Необходимо определиться с терминологией. Сначала мы говорим — это «виртуальный актив». Особый вид собственности, как будто. Дальше мы говорим: да нет, у нас же криптовалюта уже по факту покупается, продается и выступает платежным средством, — рассуждает вице-спикер Госдумы. — Дальше — правительство РФ в Концепции законодательного регулирования оборота цифровых валют предлагает инфраструктуру — банки. У нас встает вопрос: банки — значит, это деньги? По простой логике. Я исхожу из положений указанной концепции».

На заседании был утвержден состав экспертного совета рабочей группы, куда вошли специалисты в области IT, блокчейн-технологий, экономики и права, а также представители банковской сферы. Экспертный совет займется разработкой предложений по внесению изменений в законодательство. В том числе — в части разработки понятийного аппарата.

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