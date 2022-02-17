Анкара, , 17:42 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 февраля поздравил Косово с 14-й годовщиной провозглашения независимости.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

На своей странице в социальной сети Twitter политик заявил:

Реджеп Тайип Эрдоган «Я праздную годовщину независимости Косово, с которым мы поддерживаем историческую дружбу и братские отношения. Я желаю мира, процветания и благополучия братскому косовскому народу и посылаю свои сердечные поздравления».

Турция стала одной из первых стран, признавших независимости Косово 17 февраля 2008 года. Ранее свои поздравления Косово направили президент США Джозеф Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц и королева Великобритании.

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