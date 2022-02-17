Анкара, 17 февраля 2022, 17:42 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 февраля поздравил Косово с 14-й годовщиной провозглашения независимости.
На своей странице в социальной сети Twitter политик заявил:
Турция стала одной из первых стран, признавших независимости Косово 17 февраля 2008 года. Ранее свои поздравления Косово направили президент США Джозеф Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц и королева Великобритании.
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