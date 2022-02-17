Брюссель, , 17:36 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис встретился с президентом Руанды Полом Кагаме на полях саммита ЕС-Африканский союз в Брюсселе. Об этом сообщает AMNA 17 февраля со ссылкой на правительственные источники.

Руанда Елена Хованская © ИА REGNUM

Лидеры двух стран провели конструктивный диалог о перспективах двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр отметил, что расширение греческого присутствия в странах Африки к югу от Сахары путем развития двусторонних отношений со странами, где царит стабильность, такими как Руанда, является стратегическим выбором для Греции. Он также пообещал развивать сотрудничество в областях, представляющих общий интерес, таких как цифровые технологии, зеленая энергетика и миграция.