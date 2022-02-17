Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга попросило сети продовольственных магазинов ограничить повышение цен на важнейшие потребительские продовольственные товары, такие как хлеб, сахар, молоко и овощи. Соответствующее предложение инициировал городской комитет по промышленной политике, сообщает 17 февраля «Фонтанка».

Продукты питания

Комитет направил сетевикам своё обращение, в котором предлагает «рассмотреть возможность установления торговой наценки на указанные товары не выше 5%». Такая мера связана с вниманием Минсельхоза, Минпромторга и ФАСа к необходимости стабилизировать цены на основные продукты продукты питания. Подорожание этих товаров в свою очередь влияет на стоимость базовой потребительской корзины.

Также комитет по промышленной политике Петербурга попросил продовольственные сети обеспечить обратную связь по принятым решениям и выявить факторы, которые оказывают влияние на повышение цен на эту группу товаров.

Напомним, по данным Северо-Западного ГУ Банка России, уровень инфляции в Петербурге за первый месяц 2022 года возрос до 8,9%. Среди позиций, которые влияли на рост этого показателя помимо прочих были и молочные продукты.